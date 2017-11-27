برعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح الذي ناب عنه وليد السلطان نائب مدير إدارة الرياضة للجميع، عقد مؤتمرا صحافيا بقاعة الهيئة لإلقاء الضوء على بطولة رياضة القفز الحر التي ستنطلق في الثامن من ديسمبر المقبل.

بدوره، تحدث إبراهيم يعقوب الربيعان فقال إن الافتتاح الرسمي سيكون في الثامن من ديسمبر المقبل وانطلاق بطولة القفز التجريبي القفز الحر وصقل وتدريب القافزين من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب، إضافة أن هناك فعاليات عديدة مقبلة منها في العيد الوطني وتجمع الخليجيين وتشكيل أول فريق كويتي لهذه الرياضة لتمثيل الكويت في المحافل القارية والدولية تحت مظلة الطيران المدني.

واكد أن هذه الرياضة مدرجة على المستويين الكويتي والعربي وأنها من الرياضات العالمية ومعتمدة دوليا.