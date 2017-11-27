حقق فريق أوكسجين لكمال الأجسام إنجازا كبيرا في سان مارينو بحصد ٤ ذهبيات وبرونزية في بطولة مستر أولمبيا، والتي شهدت مشاركة ألمع نجوم اللعبة على مستوى العالم.

ونجح أبطال أوكسجين تحت قيادة مدربهم أحمد عسكر في رفع علم الكويت عاليا، حيث نجح حمد الشطي في تحقيق المركز الأول، والميدالية الذهبية في مسابقة «بودي بيلدينج» وزن تحت ٨٠.

وفي وزن 85 كرر جمعة الشعيبي نفس الإنجاز، كما حقق منصور الناصر ذهبية وزن تحت ٩٠، ومنتظر العوكار ذهبية كلاسيك فيزيك.

وحل حسن الخليفة ثالثا، وحصد برونزية فيزيك لطول ١٧٠سم، فيما جاء محمد البنا في المركز الخامس بفئة الفيزيك الطول الاول.