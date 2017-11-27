يعقوب العوضي

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اتضحت مبدئيا ملامح الخمسة الكبار المتأهلين الى الدوري الممتاز لدوري كرة اليد بعد نتائج الجولة السابعة فأبرز المرشحين السالمية وبرقان برصيد ١٤ نقطة، كاظمة بـ ١٣ نقطة القرين والكويت برصيد ١٢ نقطة ويتعلق ثلاث فرق بأمل تحقيق الفوز فيما تبقى من مبارياتها في الجولات المقبلة وانتظار نتائج الفرق المنافسة وهي الصليبخات ٧ نقاط خيطان ٦ نقاط والعربي ٥ نقاط.

خيطان تألق

ولم تشهد الجولة الماضية مفاجآت كبيرة الا ان خيطان حقق نتيجة ايجابية امام اليرموك بفارق ١٠ اهداف وبنتيجة ٣٨-٢٨ وتألقت كتيبة المدرب اسماعيل عبد القدوس بينما اليرموك بدا عليه التراجع الفني ولم يجار منافسه على الرغم من امتلاكه بعض العناصر القادرة على تحقيق نتائج ايجابية.

اما الجهراء فنجح في تحقيق فوز يمنحه افضلية معنوية اى جانب الابتعاد عن مؤخرة الترتيب العام وجاء على حساب التضامن وبنتيجة ٢٣-٢٠، ومازال التضامن يحتاج الكثير من العمل لتحسين مستوى الفريق والذي لم يغادر ذيل الترتيب العام منذ ما يربو على الاعوام السبعة.

الأبيض ناجح

وكعادته نجح مدرب الكويت سعيد حجازي في تحقيق النتيجة المطلوبة على حساب الفحيحيل اذ فاز ٣٦-١٩ وجرب الجهاز الفني معظم لاعبيه في المواجهة ليطمئن على الجاهزية العامة وينال الابيض العلامة الكاملة في كل جولة ما يعتبره بعض المنافسين رسالة مبطنة لحجز لقب الدوري مرة اخرى، الفحيحيل بدا مشتتا ويحتاج الى جلسة صراحة مع مجلس ادارة النادي للوقوف على الاخطاء ومعالجتها.

السماوي متألق

بعد اداء الصليبخات الرائع امام كاظمة توقع الجميع ان تشكل كتيبة المدرب الوطني فيصل صيوان عائقا صعبا امام السالمية الا ان مدرب السماوي خالد الملا نجح في التعامل بواقعية مع مجريات اللعب وخطف اللقاء بإبداع صانع العابه مهدي القلاف والذي انتهى بنتيجة ٣٠ -٢٢، اما الصليبخات فيحتاج الى تعزيز حراسة المرمى والتركيز في الهجوم ورغم الخسارة قدم المطلوب حسب الامكانيات المتاحة.

البرتقالي قوي

لم يتح كاظمة اي فرصة للساحل بعد ان دك مرماه بنتيجة ٤٢-٢٢ وتميز البرتقالي باستغلال اخطاء المنافس في ابجديات اللعبة وحولها لأهداف حاسمة ولم يتمكن مدرب الساحل حسام الدين فتحي من الخروج بنتيجة ايجابية ما يترتب عليه معالجة الاخطاء السابقة ووضع النقاط على الحروف.

برقان من الكبار

منذ بداية الدمج اعلن برقان انضمامه لمقاعد الكبار فلم يفرط الفريق في اي نقطة ونجح محمد مسعودان قائد الجهاز الفني في خلق التوليفة المطلوبة للوصول الى النتائج المرجوة وتفوق على النصر بنتيجة ٣٢-٢٥ وفي المقابل مناور دهش مدرب النصر يقف في موقف صعب وعليه مراجعة حساباته خاصة في تطعيم الفريق بعناصر جديدة.

متعة وإثارة

كان ختام الجولة الماضية مسكا بعد الاداء القوي من العربي والقرين رغم تعادلهما ٣٧-٣٧ حيث تناوب الطرفان على اخذ زمام نتيجة المباراة والتقدم تارة والتعادل اخرى، وفي النهاية احتارت الكرة ترجيح احدهما لنيل النقطتين، ولكن العربي سيتعين عليه انتظار نتائج الفرق المنافسة للوصول الى الدوري الممتاز خاصة ان موقف الفريق بات صعبا باستبعاد ٦ نقاط منه بسبب اشراك محمد مجدي ثلاث مباريات.



HARD LUCK تأهل خمسة فرق فقط الى الدوري الممتاز واعتماد مرحلة الدمج في كل موسم، والاجدر زيادة فرق الممتاز لتصل الى سبعة فرق مع تفعيل نظام تأهل فريقين من الدرجة الاولى وهبوط فريقين من الممتاز حسب الترتيب العام مع اقامة المباريات بنظام الذهاب والاياب.