أحمد السلامي

يباشر اليوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية غازي القهيدي تدريباته بعد انقضاء الإجازة التي حصل عليها بموافقة الجهازين الإداري والفني بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم الأسبوع الماضي.

القهيدي الذي غاب عن مباراة فريقه أمام كاظمة ضمن منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد سيتم إعداده بدنيا وفنيا للمباراة المقبلة أمام النصر والتي يتطلع من خلالها «السماوي» إلى إثبات وجوده والاستمرار في المنافسة للصعود إلى الأدوار النهائية بهدف الظفر بلقب البطولة.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز حمادة على تهيئة كل الظروف الصحية المناسبة للاعبي فريقه ليكونوا على أهبة الاستعداد للمباراة المقبلة والتي تليها، وذلك من خلال برنامج مكثف يتم العمل عليه.