مبارك الخالدي

أكد مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي أن فريقه يسعى بقوة لحجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد. وقال الزنكي لـ «الأنباء»: لا يوجد مستحيل في كرة القدم والمجموعة بحد ذاتها التأهل فيها متاح للجميع، فإذا ما استثنينا فريق الكويت فالمستوى الفني لبقية الفرق يمنح فرصة قد لا تتكرر كثيرا في بلوغ المربع الذهبي، مشيرا إلى أنه لا توجد فوارق فنية أو بدنية بين الفرق ونحن في الشباب لدينا فرصة مواتية للتأهل من خلال الروح العالية للاعبينا وإصرارهم على ترك بصمة في إحدى اهم بطولات الموسم.

وعن مواجهة العربي المقبلة، أوضح الزنكي: نحن نحترم ونقدر اسم وتاريخ النادي العربي، ولكن لدينا معهم تجارب سابقة حققنا فيها الفوز ولا نستبعد تكرار المشهد في المباراة المقبلة التي سيدخلها فريقنا مكتمل الصفوف بعودة الغيابات والمصابين، فضلا عن الدافع المعنوي ودعم مجلس إدارة النادي للفريق لتحقيق نتيجة الفوز في المباراة.