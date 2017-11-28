يحيى حميدان

لحق العربي بركب المتأهلين للدوري الممتاز في كرة السلة عقب تغلبه على منافسه الساحل 66-59 مساء أول من أمس ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة.

وقدم «الأخضر» مباراة كبيرة وعرف المدرب خالد القلاف كيف يعطل مفاتيح اللعب في الساحل.

وفي لقاءين آخرين، فاز الكويت على كاظمة 66-65، والقادسية على اليرموك 93-72.

ويحتل القادسية صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، ويتقدم على الكويت وكاظمة (18)، والجهراء (17)، والنصر (16)، ثم العربي (15)، لتضمن هذه الفرق التواجد في الدوري الممتاز والذي سيتحدد من خلاله بطل الدوري.

وحل الساحل في المركز السابع (14)، وبعده الصليبخات (13)، واليرموك (12)، والشباب (11)، وأخيرا التضامن في المركز الحادي عشر والأخير برصيد 9 نقاط، علما بأن الكويت يمتلك مباراة مؤجلة أمام التضامن ستقام غدا الأربعاء. إلى ذلك، سحبت قرعة بطولة درع الاتحاد وأسفرت عن وقوع الكويت والساحل والشباب والنصر وكاظمة واليرموك في المجموعة الأولى، والجهراء والقادسية والتضامن والصليبخات والعربي في «الثانية»، وستبدأ البطولة يوم 3 الشهر المقبل.