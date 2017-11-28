يعقوب العوضي

انتعشت حظوظ العربي بالتأهل الى الدوري الممتاز لكرة اليد إثر إلحاقه الهزيمة الأولى ببرقان وبنتيجة 25 - 23 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية في بداية الجولة الثامنة من دمج اليد.

ورفع الفائز رصيده إلى ٧ نقاط بينما يبقى رصيد الخاسر عند ١٤ نقطة.

وتشهد منافسات اليوم الثاني من الجولة مواجهتين على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، فيلعب الكويت (12 نقطة) مع الصليبخات (7 نقاط)، بينما يتواجه في اللقاء الثاني التضامن (دون رصيد) مع الفحيحيل (3 نقاط)، ويعتبر اللقاء أداء واجب للفريقين واستعداد لمنافسات الدرجة الأولى بعد أن فقدا فرصة تأهلهما إلى الممتاز رسميا.

المواجهة الأولى ترجح ستكون أقرب للكويت بسبب لفوارق الفنية بين لاعبي الفريقين ولكن ذلك على الورق فقط والحسم الحقيقي بيد اللاعبين في نهاية المطاف، واثبت الأبيض قدراته على تحقيق نتائج إيجابيه أمام جميع فرق الدوري ولم يخسر أويتعادل منذ 4 مواسم.

على الجانب الآخر، يعيش الصليبخات فترة تجديد بوجود المدرب فيصل صيوان والذي يطمح بدوره بتدوين اسمه ضمن مصاف المدربين الوطنيين الجدد البارزين على الساحة، وفيما يخص تشكيلة الفريقين فيلعب حجازي بأوراق الخبرة والشباب منها عبدالله الخميس وعبدالرحمن البالول وعبدالعزيز الشمري ولا يختلف عنه فيصل صيوان، اذ يعول على محمد فلاح، يوسف صيوان، حامد مزعل، حامد الصليلي وثنيان الحربي.