تعادل اليرموك والفحيحيل وخماسية للأبيض في الصليبخات

مبارك الخالدي

واصل فريق القادسية للشباب تحت 19 سنة انتصاراته محافظا على صدارة بطولة دوري الشباب بعد أن اكتسح فريق الجهراء 6-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة ليرتفع رصيد الأصفر إلى (27) نقطة، ويتوقف رصيد الجهراء عند النقطة الـ (10). وقد سجل أهداف القادسية الواعد عبدالعزيز مروي «هاتريك»، الذي أصبح رصيده من الأهداف (18)، وهدف لكل من حسين غملوش وعبدالوهاب الصليلي وعيد الرشيدي.

كما واصل الكويت مطاردته للأصفر وتمكن من الفوز على الصليبخات 5-0 ليرتقي إلى النقطة (24)، وبقى الخاسر عند رصيده السابق بـ 3 نقاط، وعاد النصر إلى أجواء الانتصارات بعد أن تخلص من غريمه التضامن بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة ليرتقي العنابي إلى المركز الثالث (22 نقطة)، وظل الخاسر في مركزة الخامس (16) نقطة.

وعمق الساحل جراح العربي بالتغلب عليه 4-1 ليتقدم إلى المركز الرابع (19) نقطة، وبقي الأخضر عند رصيده السابق (12) نقطة، وصعد السالمية إلى المركز السادس بعد أن اكتسح فريق الشباب 9-0 ليبلغ النقطة الـ (13)، وظل الخاسر عند رصيده السابق بنقطة واحدة، وتعادل اليرموك مع الفحيحيل 3-3 وأصبح رصيده (13) نقطة، وتقدم الفحيحيل إلى النقطة الـ (6)، وتمكن كاظمة من الفوز على خيطان 8-0 وأصبح رصيده (12) نقطة، وبقي الخاسر على رصيده السابق بـ (3) نقاط.