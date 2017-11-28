مبارك الخالدي

كثف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته استعدادا لمواجهة الشباب الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد، وأشرف على تدريبات الأخضر المدرب محمد إبراهيم.

وشهدت الحصة التدريبية مساء أول من أمس دخول اللاعب طلال نايف التدريبات بعد انتهاء الظروف الخاصة التي منعت تواجده مع الفريق الأيام الماضية، وتميزت التدريبات بارتفاع الروح المعنوية للاعبين بسبب النتائج الأخيرة التي تحققت والتفاف أعضاء مجلس إدارة النادي حول الفريق.

وفي شأن متصل، يعمل الجهاز الطبي بقيادة د.أنور محمد علي على إعادة تأهيل المصابين وعلى وجه الخصوص المدافع أحمد إبراهيم لضمان جاهزية خط الدفاع الذي يعاني مشاكل النقص العددي بسبب الإصابات المتلاحقة اذ تحوم الشكوك حول قدرة المصري شوقي السعيد على التعافي قبل المباراة لشكواه من آلام في العضلة وكذلك احمد الصراف.