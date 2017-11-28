شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في انطلاق فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي الذي أقيم في المربط الرسمي للجواد العربي في الكويت «بيت العرب»، وذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك والحرص على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام على ارض الكويت، حيث تمثل فرصة مهمة للاحتكاك وتبادل الخبرات بين الرياضيين الكويتيين ونظرائهم من الدول المشاركة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وبتنظيم مركز الجواد العربي «بيت العرب» ومشاركة عدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية في الكويت، ابتداء من منتصف نوفمبر الجاري، بحيث تتضمن بطولة الخيل المصرية الثالثة ونظمت في الفترة من 17 إلى 18 الجاري، والبطولة الوطنية السادسة في الفترة من 30 الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل. كما تتضمن مكافآت عديدة وجوائز نقدية.

وقد تم الإشادة برعاية «بيتك» الرئيسية التي تعكس حرصه على المشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية ورعاية الأنشطة الرياضية ودعم الرياضيين والشباب ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يتميز بها على مستوى الكويت.

وتحظى مسابقات الخيول باهتمام ومتابعة الكثيرين في الكويت ومنطقة الخليج، حيث يستقطب المهرجان سنويا زائرين من الخليج والدول العربية والعديد من المهتمين من دول مختلفة، خصوصا ان من شروط التقديم على المشاركة في البطولة ان يكون المتقدم حاصلا على مراكز متقدمة في بطولات سابقة وحسب الشروط والأحكام.

وقامت لجنة البطولات التابعة للهيئة الأوروبية لمنظمات الخيل العربية (إيكاهو) بإضافة بطولة الكويت الدولية إلى قائمة المسابقات المعتمدة إقليميا وعالميا للخيل العربية، ومنحها تصنيف A يعتبر إنجازا للمركز.