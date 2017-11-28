للعام الثاني على التوالي، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تنظيم بطولة «علي منصور الصراف» لكرة القدم بين موظفي الإدارات وموظفي الأفرع الخارجية للبنك، والتي استمرت خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر 2017 في ملعب مقر جمعية المحامين الكويتية، وذلك انطلاقا من رعايته المستمرة للفعاليات الرياضية المتنوعة، واهتمامه بكل الموظفين وتعزيز صحتهم وكذلك إعلاء روح المنافسة. وقد شارك في هذه البطولة الرياضية 135 موظفا من موظفي البنك سادت بينهم الروح الرياضية والانتماء للبنك.

وتعليقا على هذه البطولة، أفاد نقيب أمين مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد بأنه: «يأتي تنظيم البطولة إيمانا منا بأن صحة الموظفين وسلامتهم هما الثروة الحقيقية التي نستثمر فيها، لذا أطلقنا هذه البادرة انسجاما مع استراتيجية البنك فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية وتوجهاته بشأن رعاية الفعاليات الرياضية المتنوعة على المستويين الداخلي والخارجي للبنك، وإيمانا منا بأهمية خلق فرص التنافس الشريف بين الموظفين في البنك، وتوطيد العلاقات بينهم.

وأشار أمين إلى أن البطولة هدفت أيضا إلى إطلاق رسالة واضحة بأهمية ممارسة الرياضات المختلفة، وتحفيز الموظفين على الاهتمام بصحتهم، بما يعود بالنفع عليهم بالدرجة الأولى، وعلى الأداء الوظيفي ومن ثم على المجتمع بشكل عام».

هذا، وتمت تسمية بطولة الكأس باسم علي منصور الصراف تقديرا لخدمته الطويلة في البنك والتي بلغت 64 عاما.