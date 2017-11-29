قال الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل إن مجلس إدارة الاتحاد قرر منح مبلغ 12 ألف دينار لكل فريق في دوري VIVA للدرجة الممتازة ومبلغ 6 آلاف دينار لكل فريق في دوري VIVA للدرجة الأولى، وذلك من قيمة مخصصات الأندية للنقل التلفزيوني.

وأضاف أن مجلس الإدارة اعتمد جوائز المراكز الثلاثة في دوري VIVA للدرجة الممتازة بواقع (110 آلاف دينار) للمركز الأول، (80 ألف دينار) للمركز الثاني و(60 ألف دينار) للمركز الثالث.

وأشار إلى أن اللجنة المالية رفعت توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد بمنح مكافأة لبطل دوري الدرجة الأولى (25 ألف دينار) و(15 ألف دينار) للفريق الحاصل على المركز الثاني.