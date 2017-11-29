أشاد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد بدور اندونيسيا في تطوير الحركة الأولمبية في آسيا والعالم.

وفي رسالة إلى 128 مندوبا يمثلون 21 بلدا في المنتدى الإعلامي الدولي لدورة الألعاب الآسيوية، أكد الفهد أن اندونيسيا لعبت دورا رئيسيا في تطوير الرياضة الأولمبية.

وقال: أود أن أشكر اندونيسيا على مساهمتها في الحركة الأولمبية لعقود كثيرة، كما أنها استضافت دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 1962، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الأولى في بالي عام 2008 وان المجلس الأولمبي الآسيوي بنى على نجاح دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الأولى وقد نظمنا حتى الآن خمس دورات شاطئية رائعة.

وتابع: فضلا عن ذلك، فإن فكرة الرياضات المائية والشاطئية انتشرت عالميا بالشراكة مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الذي ينظم دورة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى في سان دييغو بكاليفورنيا في أكتوبر 2019 بمشاركة 205 لجان أولمبية وطنية.

وأصاف: أن اندونيسيا ساهمت كثيرا بتطور الحركة الرياضية الأولمبية ولعبت دورا طليعيا في تأسيس دورات الألعاب الآسيوية التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتستضيف اندونيسيا دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في مدينتي جاركتا وبالمبانغ من 18 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2018، وتتضمن منافسات في 40 رياضة ومن المتوقع أن يشارك فيها اكثر من 10 آلاف رياضي ورياضية من 45 دولة آسيوية.

وأوضح الفهد ان دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة على بعد اقل من تسعة اشهر، وأود أن أهنئ اللجنة المنظمة على التقدم الذي حصل في الأعوام الثلاثة الماضية، فنحن مقتنعون انه بالتعاون مع المجلس الأولمبي الآسيوي واللجان الأولمبية الـ 45 والاتحادات الرياضية الآسيوية، فإن كل شيء سيكون جاهزا لإقامة دورة ألعاب آسيوية رائعة في 2018.