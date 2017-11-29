مبارك الخالدي

يسعى فريق الجهراء للناشئين لتحت 17 سنة للتخلص من عقبة القادسية عندما يلتقيان اليوم في قمة مواجهات الجولة الرابعة لدوري تحت 17 سنة للناشئين لكرة القدم، ويتصدر الجهراء ترتيب الفرق بالعلامة الكاملة (9) نقاط وبفارق الأهداف، فيما يحتل القادسية المركز الثالث (7) نقاط، وتقام المباراة على الملعب رقم (2) بنادي خيطان، ويترقب المباراة فريق الكويت الشريك في الصدارة (9) نقاط لكنه يغيب عن مواجهات الأسبوع للراحة.

وفي المباريات المتبقية يلتقي كاظمة (6) نقاط مع فريق برقان الخالي رصيده من النقاط، وذلك على الملعب الفرعي لستاد محمد الحمد، كما يواجه النصر (6) نقاط فريق الفحيحيل، وذلك على ستاد نادي الشباب، وعلى الملعب الفرعي لستاد ثامر يلتقي العربي (4) نقاط مع فريق الساحل (4) نقاط.

ويشهد الملعب الفرعي لستاد الصداقة والسلام لقاء فريقي اليرموك (4) نقاط مع فريق السالمية (3) نقاط، فيما يلتقي فريقا التضامن (3) نقاط مع فريق الشباب الخالي رصيده من النقاط على ملعب نادي الساحل وأخيرا وعلى الملعب الفرعي لستاد صباح السالم يلتقي فريقا الصليبخات وخيطان وفي رصيد كل منهما (3) نقاط.