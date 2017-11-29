مبارك الخالدي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تحضيراته المعتادة استعدادا لمواجهة الفحيحيل الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد، وتشهد تدريبات الأبيض التزاما من الناحية العددية للاعبيه المؤهلين لخوض منافسات البطولة، كما يتأهب الفريق لاستعادة خدمات اللاعبين يوسف الخبيزي وعلي الكندري خلال الأسبوعين المقبلين بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وأوضح مساعد رئيس جهاز الكرة محمد الهاجري لـ «الأنباء» أن الكويت يتمتع بجاهزية وفنية وبدنية عالية لخوض منافسات البطولة، مشيرا إلى أن التحضيرات متواصلة لمواجهة الفحيحيل الذي نكن له كل التقدير والاحترام أسوة ببقية الفرق.

وأضاف: منذ انطلاق تحضيراتنا لخوض مختلف البطولات حرصنا على إعداد وتأهيل الفريق لخوض غمار البطولات المختلفة واضعين في الحسبان مختلف الظروف التي قد تواجه الفريق واللاعبين والحمد لله تسير الأمور في طريقها المرسوم.

وقال: نتطلع لاجتياز الفحيحيل كمحطة ثانية في البطولة، اذ عمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الأردني عبدالله بوزمع على دراسة وتحليل أداء الفريق في الظهور الأول أمام برقان، وتم تقييم الأداء من الناحية الفنية بما يخدم التوجهات للحفاظ على تحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز.

وعن عودة المصابين، قال الهاجري إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان العودة التدريجية ليوسف الخبيزي وعلي الكندري الغائبين منذ فترة طويلة بداعي الإصابة فيما أحمد حزام غيابه.