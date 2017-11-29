يحيى حميدان

عقد نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة الشيخ علي الخليفة اجتماعا مع الحكام المستجدين، وذلك في صالة ثانوية جابر الأحمد لتشجيعهم وحثهم على مواصلة العمل وتطوير قدراتهم.

وأوضح الخليفة خلال الاجتماع أن مستوى الحكام المستجدين يبشر بالخير.

وأشار الخليفة إلى أن اللجنة المؤقتة سعت خلال الفترة الماضية لاستقطاب وتأهيل عدد كبير من الحكام الجدد لضخ دماء جديدة في هذا المجال، وليكونوا رافدا للحكام الحاليين.

ومضى الخليفة قائلا: «قمنا بتوفير متطلبات الحكام وعملنا دورات تدريبية حول قانون اللعبة ونسعى لزيادة مخصصات الحكام وهو ما سيساهم في استقطاب المزيد من الحكام مستقبلا».

وأشاد الخليفة بتميز الحكام الجدد في إدارة مباريات المراحل السنية ما يدعو إلى التفاؤل بصعود عدد من الحكام الجدد إلى إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى في المستقبل القريب.

وشملت قائمة الحكام الجدد 23 حكما وحكمة هم: مسفر الرشيدي، عادل دشتي، محمود عبداللطيف، عبدالعزيز الشهاب، طلال الرشيدي، خليف الرشيدي، خالد الشمري، جراح خالد، ريم العازمي، هديل الرديني، فجر اللوغاني، دينا كرم، دلال المزعل، إسراء نصر، مريم الدوسري، عبير العازمي، الزهراء نجف، ريما علي، رهف الفيلكاوي، مريم الحمد، مروة عبدالحكيم، سلمى محمد ومنيرة الحشاش.

على صعيد آخر، تقام مساء اليوم المباراة المؤجلة بين الكويت والتضامن في الساعة السادسة في صالة نادي الكويت، وهي آخر مباريات الدور التمهيدي من بطولة الدوري.