عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في اليرموك يوسف العنزي إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الصليبخات الجمعة المقبل في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس سمو ولي العهد، مشيرا إلى أن الفريق يريد الفوز والحصول على الـ 3 نقاط والدخول في أجواء المنافسة مرة أخرى من أجل بلوغ الدور نصف النهائي.

وتابع: على الرغم من أننا تغلبنا على الصليبخات 6-1 في انطلاق مباريات دوري الدرجة الأولى، إلا أن المنافس يبقى من الفرق القوية وعاد مجددا للمنافسة في دوري الدرجة الأولى ويمتلك لاعبين مميزين، لذلك علينا أن نركز في المواجهة من أجل تحقيق الانتصار، حيث تختلف الحسابات في الوقت الحالي، فالتعادل أو الخسارة سيعني الابتعاد عن المنافسة على بطاقة التأهل، لافتا إلى أنه يثق في إمكانات اللاعبين وعودتهم لطريق الانتصارات مرة أخرى.

وأشار العنزي إلى أن الفريق سيفتقد لخدمات المدافعين حسين الغريب وعلي عبدالرسول للإصابة لكنه في المقابل استعاد خدمات مهند الانصاري ومحمد الغريب بعد تعافيهما من الإصابة، إلا أن مشاركتهما من عدمه تبقى بيد المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا.