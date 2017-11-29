يعقوب العوضي

تغلب الكويت على الصليبخات بنتيجة 29-23 في اللقاء الذي دار بينهما مساء أمس في صالة الشهيد فهد الأحمد ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدمج لكرة اليد.



ورفع «الأبيض» رصيده إلى 14 نقطة، وبقي الصليبخات على رصيده السابق 7 نقاط. أدار اللقاء الحكمان عبدالرحمن الملا وثامر اشكنوني.

ومساء أول من أمس، حقق كاظمة فوزا مريحا على حساب النصر وبنتيجة 30-14، ورفع البرتقالي رصيده إلى 15 نقطة، بينما يبقى النصر على رصيده السابق 3 نقاط.



كما فاز السالمية على الساحل بنتيجة 27-23، ورفع السماوي رصيده إلى 16 نقطة، بينما بقي رصيد الساحل عند نقطة واحدة.

وتقام اليوم مباراتان في اليوم الثالث من الجولة، حيث يلتقي الجهراء (4 نقاط) مع خيطان (6 نقاط)، ويواجه الشباب (6 نقاط) مع اليرموك (نقطتين).



ويتطلع خيطان لتحقيق نتيجة إيجابية بعد أداء جيد في آخر جولتين، ويعتمد المدرب الوطني إسماعيل عبدالقدوس قائد الجهاز الفني على علي أشكناني، فهد الهاجري، إبراهيم البلوشي وجاسم البرك.



وفي المقابل، يؤدي الجهراء واجبه في الدمج بعد خسارة فرصة التأهل إلى الدوري الممتاز ولكن الفريق يطمح لتقديم مستوى مميز أمام خصم صعب.