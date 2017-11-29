اختتمت بطولة كأس داود أ.حامد بيبال التذكاري في موسمها الرابع، والتي نظمها نادي عمار للكريكيت، حيث يوجد بالكويت 16 فريقا.

وبعد مباريات الدوري والتصفيات احتدم التنافس حتى وصل إلى أقوى فريقين بين الفرق، وهما نادي عمار للكريكيت ونادي دابيل للكريكيت.

والتقى الفريقان للتنافس على الحصول على اللقب في النهائيات الكبرى للبطولة على ملعب بوليفارد للكريكيت بالسالمية.

وقد جاءت المباراة نموذجا لمباريات النهائيات القوية، حيث شهدت التوتر، والتشويق، والمرح والإثارة الممكن فكانت نموذجا للمباريات المثيرة المتوترة الأعصاب، حيث بقي لاعبو نادي دابيل للكريكيت على أعصابهم خلال دقائق المباراة، حتى حازوا كأس بطولة داود أ. حامد بيبال التذكاري، بينما فاز نادي عمار للكريكيت بالمركز الثاني في البطولة.

ويود نادي عمار للكريكيت أن يغتنم هذه الفرصة ليقدم الشكر لجميع اللاعبين والمسؤولين ووسائل الإعلام على المشاركة في إثراء هذا الحدث بحيث أصبح حدثا هائلا بالشكل المشرف الذي خرج به، كذلك يوجه نادي عمار للكريكيت شكرا خاصا للرعاية الكريمة التي قدمها الرعاة الرئيسيون لدعم ورعاية لعبة الكريكيت بالكويت، بدفعها إلى مستوى أعلى من خلال دعمها بحظوة علاماتهم التجارية القيمة.

ونخص بالذكر الرعاة الرئيسيين، وهم: جريدة «الأنباء»، مركز بيان للأسنان، شركة الشمالي للحاسبات، سفريات«اترنيتي»،أبسلوت للخدمات اللوجستية، ملابس رويال - شيبلون، قاسم أ. حامد بيبال، ورؤوف أ. حامد بيبال.

ويود نادي عمار للكريكيت أن يشكر رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الأستاذ يوسف خالد المرزوق لدعمه اللامحدود في رعاية لعبة الكريكيت، والسماح بتغطية الحدث الكامل على صفحات جريدة «الأنباء».

وقام عدد من الشخصيات البارزة بتشريف البطولة بحضورهم، وتكريس وقتهم الثمين لتعزيز الروح المعنوية لجميع الفرق واللاعبين في هذه البطولة.

وحظي اللاعبون باستقبال طيب من الضيوف، فضلا عن الجوائز التي حصدوها خلال البطولة في فئات متعددة.

٭ جائزة إم أو إم لمباراة النهائيات (نادي عمار للكريكيت مقابل نادي دابيل للكريكيت) - عبد اللطيف مؤمن

٭ جائزة أفضل رامي: شيزاد بيبال (نادي عمار للكريكيت)

٭ جائزة أفضل رجل مضرب: مسعود خداس (نادي دابيل للكريكيت)

٭ جائزة أفضل رجل في البطولة: عبد اللطيف مؤمن (نادي دابيل للكريكيت)

٭ جائزة المركز الثاني: نادي عمار الكريكيت

٭ جائزة البطولة: نادي دابيل للكريكيت.

وجاء ختام العرض مع تقدير من طرف جميع ضيوف الشرف، وتلت ذلك جلسة تصوير.

ونأمل أن يكون الجميع قد وجدوا المتعة والتسلية في هذا الحدث، ونعدكم بأن نجعله أكبر وأفضل في موسمه المقبل.