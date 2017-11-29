توج الجواد «المقرب» لإسطبل الدعية العائد لمدير عام السباق الشيخ عبدالله السلمان بكأس المغفور له الشيخ مبارك الحمد على مسافة 2000 متر (10 أثمان) لجياد مختلط كلاس 2 بقيادة الجوكي توفيق بزمن 2.14.6، ضمن الشوط الخامس للاجتماع الرابع لسباقات السرعة بنادي الصيد والفروسية للموسم الحالي، تلاه «مخزون» لـ «الدابان»، و«عز حمود» لدسمان.

وقام الشيخ خالد الأحمد الخالد ممثلا عن أسرة المغفور له الشيخ مبارك الحمد بتسليم الكأس الى إسطبل الدعية، ثم قام مشرف عام نادي الصيد والفروسية خالد الطيار بتسليم درع تذكارية للخالد بمناسبة دعم السباق.

وفاز الجواد «عز الله» لإسطبل الملا بالكأس المقدم من النائب طلال سعد الجلال لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 1000م (5 أثمان) في الشوط الرابع.

وفي الشوط الأول على مسافة 1800م المخصص لجياد مختلط كلاس 4، جاء في المركز الأول الجواد «غلا نوال».

وفاز الجواد «الركين» لإسطبل دسمان بالمركز الأول في الشوط الثاني على مسافة 400م لجياد مختلط نتاج محلي، والجواد «الهوط» لإسطبل العضيلة بالمركز الأول في الشوط الثالث على مسافة 1600م المخصص لجياد مختلط كلاس 3.

وأشاد مدير عام السباق بنادي الصيد والفروسية عميد إسطبل الدعية الشيخ عبدالله السلمان بالمنافسات القوية بين الجياد في الاجتماع الرابع وخصوصا الشوطين الرابع والخامس، متوقعا منافسة مثيرة في السباقات المقبلة.

وأشاد السلمان بالداعمين لسباقات النادي، وهم ورثة المغفور له الشيخ مبارك الحمد في الشوط الخامس، والنائب طلال سعد الجلال في الشوط الرابع.

بدوره، قال الشيخ خالد الأحمد: «ورثة المغفور له الشيخ مبارك الحمد تدعم سباقات نادي الصيد والفروسية كل موسم منذ سنوات طويلة من أجل الارتقاء برياضة الآباء والأجداد».

وطالب الأحمد بزيادة الدعم المقدم للسباقات، وزيادة الجوائز المقدمة للفائزين، خصوصا ان رياضة الفروسية أكثر الرياضات المكلفة سواء من السفر الى الخارج وشراء الخيول من المزادات الأوروبية، وبالتالي يجب زيادة الدعم لتشجيع ملاك الخيل من أجل تطوير هذه الرياضة النبيلة.

من جانبه، هنأ النائب طلال سعد الجلال الفائزين في الشوط الرابع.

وقال مشرف عام نادي الصيد والفروسية خالد الطيار «شكرا لكل من الشيخ خالد الأحمد وأسرة المغفور له الشيخ مبارك الحمد والنائب طلال سعد الجلال على دعم رياضة الفروسية كل موسم من أجل تشجيع ملاك ومربي الخيل».