منح سلطنة عمان شرف تنظيم حفل الجوائز الآسيوية 2018

ترأس الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاجتماع التاسع للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي عقد صباح امس في العاصمة التايلاندية بانكوك، وحضر جانبا منه جياني إنفانتنيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورحب آل خليفة برئيس الاتحاد الدولي مؤكدا على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الاتحادين الآسيوي والدولي في سبيل الارتقاء بالمنظومة الكروية في مختلف أنحاء القارة الآسيوية وبما ينعكس بصورة إيجابية على الاتحادات الوطنية الآسيوية.

وأكد الشيخ سلمان على دور كرة القدم الآسيوية على ساحة كرة القدم الدولية بالقول: نحن نفتخر بمساهماتنا للاتحاد الدولي، آسيا أصبح لديها رقم قياسي يبلغ خمسة منتخبات في نهائيات كأس العالم العام المقبل في روسيا، وقارة آسيا أيضا استضافت العديد من فعاليات الاتحاد الدولي، ومن ضمنها اجتماع الجمعية العمومية في البحرين، كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما وللشباب تحت 20 عاما في كل من الهند وكوريا الجنوبية، وكذلك ستقام بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات.

من جانبه، أعرب انفانتينو عن سعادته بلقاء آل خليفة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي مشيدا بجهود رئيس وأعضاء الاتحاد القاري في الارتقاء بمسيرة كرة القدم الآسيوية ومؤكدا على أن الفيفا سيبقى على الدوام مساندا لمساعي الاتحاد الآسيوي من أجل بناء مستقبل أكثر اشراقا لكرة القدم الآسيوية.

الى ذلك، قرر المكتب التنفيذي المحافظة على النظام الحالي لخوض المباريات بطريقة الذهاب والإياب، بحيث يستمر النظام الحالي بحسب تعليمات دوري أبطال آسيا 2018، خلال المباريات التي تجمع بين أندية السعودية والإمارات وقطر.

وفي أعقاب توصيات لجنة المسابقات، اتفق المكتب التنفيذي الذي ناقش هذا البند برئاسة تشونغ مونغ-غيو نائب الرئيس، على أن جميع الاتحادات الوطنية المعنية يجب أن تبحث مع حكوماتها الحصول على إذن خاص لسفر منتخبات وأندية كرة القدم.

وساند المكتب التنفيذي قرار لجنة المسابقات بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الدول المعنية، من أجل البحث مع الاتحادات الوطنية والحكومات المعنية، من أجل إيجاد حلول للمباريات والتي تقام في العادة بنظام الذهاب والإياب.

وساند جياني انفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حضر أيضا الاجتماع، المحافظة على مبدأ خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، مضيفا أن كرة القدم يجب أن تبقى مفصولة عن السياسة.

وأكد المكتب التنفيذي أيضا على دعمه للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي سيقوم بعرض قضية منع الأندية الإسرائيلية التي تلعب في الأراضي المحتلة أمام محكمة التحكيم الرياضي في يناير المقبل.

وجدد المكتب التنفيذي أيضا معارضة التدخل الحكومي والذي أدى إلى إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم والاتحاد الباكستاني لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وعلى هامش حفل توزيع الجوائز السنوي، وافق المكتب التنفيذي على إقامة الحفل السنوي لعام 2018 في العاصمة العمانية مسقط.