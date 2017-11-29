يقام حفل توزيع الجوائز السنوي في مسرح «اكسرا كينغ باور» في العاصمة التايلندية بانكوك اليوم، والذي سيتم خلاله توزيع الجوائز السنوية على اللاعبين والمدربين والحكام والاتحادات الوطنية في مختلف الفئات المدرجة في الجوائز.

وستعرف هوية افضل لاعب في آسيا ويتنافس عليها الصيني وو لي والسوري عمر خريبين والاماراتي عمر عبدالرحمن «عموري».

وتوزع اليوم جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، ويتنافس عليها كلا من: آرون موي (أستراليا)، شينجي كاغاوا (اليابان)، وسون هيونغ ـ مين (كوريا الجنوبية).

وفي كرة الصالات يتنافس كل من: علي أشقر حسن زاده (إيران) رتوحيد لطفي (إيران) وجيراوات سورنويتشيان (تايلند).

وجائزة أفضل مدرب سيدات: غاو هونغ (الصين)، اساكو تاكاكورا (اليابان)، وليتيسيا باوتيستا (الفلبين)، وفي فئة الرجال: انج بوستيكوغلو (أستراليا)، ايشي ماساتادا (اليابان)، وتاكافومي هوري (اليابان)