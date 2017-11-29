ذكرت مدير أكاديمية كرة القدم صالات شيخة العلاطي ان الأكاديمية تابعة لمشروع «عيالنا أملنا 2»، المشروع الرياضي التربوي بالشراكة بين وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة، مشيرة الى انها تقام للمرة الأولى في الكويت بهذا الشكل وبهذا الاهتمام مما قد نحقق النجاح ببناء قاعدة قوية ننطلق ونتوسع من خلالها.

وأضافت العلاطي ان لعبة كرة قدم الصالات بدأت بأكاديمية واحدة فقط للبنات لطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة ولجميع المناطق التعليمية وتحت إشراف وتدريب طاقم معلمات متخصصات في لعبة كرة القدم الصالات وفترة التدريب 3 أيام من الأسبوع في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 5 الى الساعة 8 مساء.

من جانبها، قالت مدرب أكاديمية كرة القدم صالات - بنات نسيمة عبيدي لدينا طالبات موهوبات في كرة القدم وبدورنا سنصقل هذه الموهبة وتنميتها على جميع النواحي الفنية والتكتيكية والبدنية.