أقامت منطقة العاصمة التعليمية نهائيات الألعاب الجماعية للمرحلة الابتدائية على ملاعب النادي العربي الرياضي يوم الاثنين الماضي، تحت إشراف التوجيه الفني لمنطقة العاصمة التعليمية، بقيادة الموجه الفني الأول الأستاذ خالد ملا جمعة الخطيب.

وقد أسفرت النتائج عن فوز مدرسة المأمون بالمركز الأول في بطولة كرة القدم، ثم مدرسة عبدالعزيز الغربللي، وفي المركز الثالث مدرسة ملا سليمان الخنيني. وفي بطولة كرة السلة حلت مدرسة عمير بن سعد في المركز الأول، تلتها مدرسة عبدالعزيز الغربللي، ثم مدرسة الأحمدية في المركز الثالث.

وفي بطولة كرة اليد أحرزت مدرسة عبدالمحسن البحر المركز الأول، ثم مدرسة عمرو بن العاص، ثم مدرسة عبدالمحسن البدر في المركز الثالث. أما في بطولة كرة الطائرة فجاءت في المركز الأول مدرسة زيد بن الخطاب، ثم مدرسة عبدالمحسن البحر، وفي المركز الثالث مدرسة عمير بن سعد.

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

كما تم تقديم الشكر والتقدير لطاقم الحكام والمشرفين في جميع الألعاب لجهودهم الواضحة التي أدت إلى نجاح البطولة.