أحمد السلامي

بعد إعلان إدارة النادي العربي رغبتها في الاستفادة من خدمات قائد فريق اليرموك مهند الأنصاري خلال فترة الانتقالات الشتوية، بات لزاما على إدارة ناديه أن تراعي نفسية اللاعب وتقبل بالعرض ليستفيد قبل أن يسدل الستار على مشواره الكروي في الملاعب حيث قدم خلال السنوات الماضية الكثير لفريقه وباتت الإدارة مطالبة بمنحه فرصة للاستفادة من العرض من الناحيتين المادية والمعنوية.

مهند الأنصاري الذي يجيد اللعب كمدافع ويبلغ من العمر 35 عاما يحتاج إلى أن يحظى بفرصة أخيرة لتكريمه قبل اعتزاله اللعب نهائيا خاصة بعد التزامه برأي الإدارة خلال المواسم الماضية التي رفضت إعارته إلى صفوف ناديي الجهراء والعربي متمسكين به نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته، حيث لبى النداء وقبل بما جاء من قرارات للإدارة التي رفضت العرضين ولم تقم بتعويضه.

وكان نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي خليل البلام قد أعلن في وقت سابق رغبة الإدارة في استعارة مهند الأنصاري والاستفادة من خدماته مع الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية على أن تتم مخاطبة النادي بصورة رسمية بعد قبول العرض بصورة مبدئية، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه الإدارة سواء بالقبول أو الرفض.

ويتطلع الأنصاري إلى أن يختتم مشواره الكروي مع النادي العربي ليكون بمنزلة المحطة الأخيرة له في الملاعب ليحظى بالتقدير والتكريم الجماهيري في الدرجة الأولى وتكون محطته الأخيرة في أحد الأندية الكبرى التي تشارك في الدوري الممتاز. الجدير بالذكر أن الأنصاري أبلغ المقربين منه رغبته في قبول عرض النادي العربي بغض النظر عن الامتيازات التي سيحصل عليها، مفضلا أن يكون نهايته مشواره مع «الأخضر» الذي يتطلع إلى مصالحة جماهيره وإجراء تغييرات على شكل الفريق بصورة متكاملة.