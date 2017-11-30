يحيى حميدان

يعاني فريق الكرة بنادي التضامن من تعرض عدد من لاعبيه المؤثرين من إصابات متفرقة وهو ما أبعدهم عن التدريبات خلال الفترة الماضية بعد أن فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي رادي إراحتهم بناء على توصية طبية، وذلك في إطار استعدادات «العنيد» لخوض لقاء القادسية بعد غد السبت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس سمو ولي العهد.

ويخضع اللاعب حمد أمان للعلاج حاليا من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة ومن المتوقع دخوله إلى التدريبات اليوم على أن يشارك في لقاء «الاصفر» لدقائق معدودة، إذ تبدو مشاركته في الدقائق الـ 90 صعبة، ونفس الحال ينطبق على المهاجم فيصل عجب، الذي عانى من آلام في العضلة الخلفية، ومن المتوقع مشاركة المدافع سلطان العنزي بعد أن تلقى العلاج اللازم في الاونة الاخيرة.

ويعتبر راشد فراج الوحيد المؤكد غيابه عن اللقاء بداعي الاصابة.

وتضم صفوف «أبناء الفروانية» نسبة كبيرة من اللاعبين الصاعدين وبتواجد محترف اجنبي وحيد هو الاردني فادي عوض بعد رحيل الثلاثي البرازيلي الشهر الماضي لعدم ظهورهم بالمستوى المطلوب.

ومن المتوقع وصول أحد المحترفين الأجانب من الجنسية المالية إلى البلاد فجر اليوم للدخول في فترة تجربة مع التضامن تحت أنظار المدرب رادي قبل التوقيع معه من عدمه، كما سيتبعه لاعبون آخرون من افريقيا كذلك سيصلون الى البلاد تباعا في الأيام المقبلة.