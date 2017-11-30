أحمد السلامي

نفى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء صالح الجنفاوي كل ما يتم تداوله حول وجود مفاوضات بين مجلس الإدارة والمدرب الصربي بوريس بونياك لتجديد التعاقد معه لموسم آخر قائلا: هناك أقاويل تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود رغبة لدى مجلس الإدارة في التجديد للصربي بوريس بونياك لموسم آخر وهو أمر لا يقبله العقل باعتبار أن بونياك لايزال مرتبطا بعقد مع الإدارة ولم يمض على وجوده في النادي سوى 3 أشهر وموضوع التجديد معه سابق لأوانه.

وقال: الصربي بوريس بونياك من المدربين المميزين ويمتلك الكثير من الإمكانات لتطوير الفريق وهو يعمل حاليا على تأهيل الفريق وتجهيزه لمنافسات بطولة كأس سمو ولي العهد ووضعنا جل اهتمامنا في هذا الأمر حيث إن وضع الفريق مستقر حاليا وسيكون من الإيجابي أن نحافظ عليه بالصورة الحالية مع المتابعة لتطويره لضمان بلوغه الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب.

وأضاف: كذلك لا يفوتني التنويه إلى أن كل ما يتم تداوله حول رغبة الإدارة في فسخ عقد أي من المحترفين أو التعاقد مع محترفين جدد لا أساس له من الواقع، كما أننا اعتدنا أن نترك أمر تقييم المحترفين إلى الجهاز الفني الذي سيرفع تقريره بصورة كاملة عن وضع الفريق بصورة عامة والمحترفين بصورة خاصة خلال يناير من العام الجديد وذلك لإتاحة الفرصة أمام مجلس الإدارة التشاور فيما جاء بالتقرير وتحديد الأولويات.

واستطرد في حديثه قائلا: نركز حاليا فقط على بطولة كأس سمو ولي العهد ولن ننصاع لأي محاولة لتشتيت انتباه لاعبينا أو جهازنا الفني وسنعمل على إبعادهم جميعا عن أي ضغوط إعلامية أو جماهيرية لضمان عدم سقوطنا في فخ التشويش الذي يؤثر بصورة سلبية على أي فريق تكون في مقدمة أهدافه المنافسة على البطولات وحصد الألقاب.