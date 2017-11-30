مبارك الخالدي

اجتمع نائب رئيس جهاز الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي خليل البلام مع لاعبي «الأخضر» قبل تدريب الفريق مساء أول من امس بحضور الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد ابراهيم.

وحث البلام اللاعبين على بذل اقصى الجهود في المباريات المقبلة وبخاصة في مواجهة الشباب غدا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس ولي العهد.

وقال ان الفوز في المباراة سيمنح الفريق الدافع لحجز احدى بطاقتي التأهل عن المجموعة ومنح الفرصة للمنافسة بقوة على لقب البطولة، كما طالب اللاعبين بإظهار اقصى درجات الروح العالية المعروفة عن الفريق في الأوقات الملحة وصولا إلى تحقيق أمنية الجماهير العرباوية في العودة إلى منصات التتويج.

من جهته، ثمن المدرب ابراهيم التزام اللاعبين في التدريبات خلال الأيام الماضية.

وقال: نتمنى أن نحقق الفوز الرابع على التوالي والثالث في البطولة لإدراكنا أن ذلك يعزز تنامي الثقة في أداء وروح الفريق وصولا الى النتائج التي تليق بمكانة العربي.

وبعد ذلك انطلق التمرين وفق الجدول المعد وسط حماس كبير وارتفاع في الروح المعنوية وبتواجد كل اللاعبين عدا المصابين الذين دخلوا تدريبات انفرادية مع المعد البرازيلي دينيس ومن بينهم المدافع احمد ابراهيم خضر تمهيدا لإعادة تأهيل اللاعب لضمان مشاركته في المباريات المقبلة في ظل ما يعانيه خط الظهر من غيابات بسبب الإصابات.