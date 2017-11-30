بودي: يعتبر إنجازاً ومكسباً حقيقياً للرياضة الكويتية

أدرج الاتحاد الدولي لرياضة كمال الأجسام للمحترفين، بطولة كويت كلاسيك التي ستقام في الكويت في سبتمبر المقبل ضمن الأجندة الدولية كبطولة مؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين وتمنح 6 بطاقات احتراف. وأكد رئيس اللجنة الكويتية لكمال الأجسام بدر بودي أن إدراج بطولة الكويت كبطولة للمحترفين يعتبر انجازا ومكسبا حقيقيا للرياضة الكويتية حيث بات كل لاعب مشارك بالبطولة لديه متسع بأن يكون محترفا ويتأهل إلى بطولات التصنيف.

وأوضح بودي إن إدارة معهد اوكسجين بصفته الجهة المنظمة أعدت برنامجا متكاملا لتجهيز اللاعبين للبطولة، لاسيما ان بطولة كويت كلاسيك ستشهد حضورا عالميا كبيرا كونها من محطات التأهل وأبواب الاحتراف، ولذلك فإننا نتوقع توافد غير مسبوق للمشاركة في البطولة وستكون المنافسة قوية لنيل بطاقات الاحتراف.

وذكر بودي أن برنامج تجهيز اللاعبين بدأ فعليا حيث تقرر إقامة بطولة في شهر ابريل المقبل بمنزلة إعداد وفي ذات الوقت يكون فيها بطاقات احتراف تؤهل إلى بطولة الكويت كلاسيك في سبتمبر المقبل، وسنعمل على تجهيز اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ إلى البطولات العربية والآسيوية للهواة.

وقال بودي إن عددا من البطولات التي شارك فيها اللاعبون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى التدريب اليومي في المعسكرات الداخلية في معهد أوكسجين أكدت على جاهزية أبطال الكويت في كمال الأجسام بمختلف الأوزان وكذلك لاعبو فئة الفريك بجميع الأطوال.

ووجه بودي تهنئه لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية، بفوز معهد اوكسجين بأربع ميداليات بواقع 3 ذهبيات وبرونزية في بطولة مستر اولمبيا التي اختتمت قبل أيام في مارينو.