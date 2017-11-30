كراع بلاتيني لبطولة الكويت للجيوجتسو الدولية 2017، أعربت شركة «رينو البابطين» عن فخرها بالإعلان عن فوز 80 رياضيا من أصل 200 شاركوا في البطولة.

وتأتي رعاية «رينو البابطين» البلاتينية للبطولة، في إطار جهودها المتواصلة لتشجيع المواهب المحلية والنهوض بالرياضة في الكويت.

ويهدف هذا الحدث إلى نشر الثقافة والوعي الرياضي للجميع والارتقاء بمستوى الرياضة إلى العالمية من خلال توفير الفرصة للشباب لإبراز موهبتهم في إطار احترافي وتحت إشراف طاقم تحكيم عالمي من الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل.

من جهته، استعرض مدير عام التسويق لمجموعة البابطين، مكرم خاطر، دور البابطين في هذا الحدث الوطني، مبينا أنه يمثل إنجازا خاصا بالنسبة لها، حيث أظهرت «رينو البابطين» «ومجموعة البابطين بشكل جماعي، الدعم الكبير الذي يقدمونه لجميع أفراد المجتمع وذلك حرصا على دعم المجتمعات المحلية والشباب الكويتي. وأضاف أن قيم المجموعة المرتكزة على التفاني والنزاهة والالتزام في جميع أنحاء الكويت، تشكل دورا أساسيا في كل ما تقوم به، آملا تنظيم المزيد من الأحداث الفريدة التي تساعد على إيجاد مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وخلال هذه الرعاية شاركت «رينو البابطين» مع الحضور أجدد موديلاتها المميزة «رينو كوليوس»، «رينو تاليسمان» و«رينو ميجان»، وفي الختام، سلم رئيس اللجنة المنظمة، عبدالمحسن صالح البابطين، الميداليات والجوائز للفائزين من مختلف المراكز والألقاب.