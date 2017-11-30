خسر المنتخب الكويتي للصم في كرة القدم مباراته الثانية في البطولة الدولية الأولى في كرة القدم للصم تحت ١٨ سنة والتي تقام حاليا بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث دخل المنتخب الكويتي المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط حققها الفريق من فوزه على منتخب أندونيسيا ١١ ـ ١، وجاءت خسارة منتخبنا الوطني للصم أمس أمام المنتخب السويدي بنتيجة 2ـ 5 أحرز هدفي الكويت عبدالرحمن الشرهان.

ولا بديل عن الفوز لمنتخبنا الوطني للصم اليوم أمام نظيره الأوزبكي لضمان التأهل الى الدور نصف النهائي لأن المنتخب السويدي والمنتخب الأوزبكي لكل منهما ست نقاط من فوزين ومتفوقان بفارق الأهداف عن المنتخب الكويتي.

هذا وصرح عيدان السهلي مدير الفريق من بانكوك بأن الفريق جاهز لمواجهة نظيره الأوزباكي اليوم وجميع اللاعبين مصممون على تحقيق الفوز الذي لا بديل عنه للصعود كثاني المجموعة «B» وملاقاة أول المجموعة الأولى في هذه البطولة والمتوقع أن يكون المنتخب الألماني للصم.

وأضاف السهلي أنه وعد جميع اللاعبين بمضاعفة المكافآت في حال الفوز والصعود الى نهائيات هذه البطولة الكبيرة.

وكان أمين السر العام للنادي محمد الكندري اتصل برئيس الوفد اسماعيل كرم للإطمئنان على اللاعبين وتحفيزهم لضرورة تحقيق الفوز على منتخب أوزبكستان والصعود إلى النهائيات.