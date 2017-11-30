دشن الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية أولى فعالياته الرسمية بقيادة رئيسه الجديد الزميل سطام السهلي بافتتاح ورشة العمل الثانية للصحافيات الرياضيات الآسيويات في بيروت اول من امس.

وتقام الورشة بتنظيم الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية مع جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين وبالتعاون مع الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا في الأشرفية بمشاركة 22 صحافية من سلطنة عمان وقطر والكويت والأردن وسورية والعراق واليمن وفلسطين والصين تايبه ولبنان.

وحضر حفل الافتتاح وزير الاعلام اللبناني ملحم رياشي، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية جان همام، رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، نقيب المحررين الياس عون، رئيسة الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا هيام صقر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الباكستاني أمجد مالك عزيز، رئيس جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين رشيد نصار. وشكر سطام السهلي للوزير رياشي رعايته مبديا سعادة الاتحاد الآسيوي للتواجد في لبنان متوقفا عند حسن التنظيم، الذي لاقى معايير الاتحاد الدولي، وجعل من ورشة العمل حدثا يفتخر به الاتحاد القاري لاطلاق مسيرته. ثم قدم السهلي دروعا تذكارية لرياشي وصقر وهمام وعون.

بدورها، تحدثت هيام صقر «في هذا اللقاء الذي يفتتح معكن ظاهرة جديدة نعتز أن تكون جامعتنا سباقة اليها، أن تشهد الساحة الصحافية الرياضية دخولا ساطعا للمرأة الى حقل كان حتى اليوم مقتصرا على الصحافيين. ولتكن هذه الورشة دافعا رئيسا كي تنطلق من هنا الومضة الأولى في الصحافة الرياضية اللبنانية.»

تلاها رشيد نصار الذي قال: «أن استضافة لبنان لورشة عمل الصحافيات الآسيويات ما هو الا البداية فجمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين ستطلق قريبا دورات تدريبية للاعلاميين المحليين في كافة المجالات، وطموحاتنا كبيرة حيث سنسعى لتحسين الاعلام الرياضي وتعزيز وضعه من خلال مشاريع عدة سنطرحها على المعنيين قريبا.