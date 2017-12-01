مبارك الخالدي

يسعى العربي الى تجاوز عقبة الشباب ومواصلة انتصاراته في المباراة التي تجمعهما على ستاد محمد الحمد في اطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى لبطولة كأس ولي العهد.

ويخوض «الاخضر» المباراة في صدارة فرق الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحل الشباب ثانيا بـ 4 نقاط. ولحساب ذات المجموعة، يلتقي الكويت (3 نقاط) مع الفحيحيل الخالي رصيده من النقاط على ستاد الصداقة والسلام، وأخيرا يشهد ستاد العصيمي بنادي خيطان اللقاء الذي يجمع اليرموك (3) مع الصليبخات من دون نقاط.

وتتجه الأنظار صوب اللقاء الذي يجمع العربي مع الشباب نظرا لأهمية المباراة للفريقين، حيث يسعى كل منهما الى تحقيق الفوز والاقتراب خطوة من حجز احدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

واستعاد الاخضر شيئا من الثقة المفقودة بعد استقرار الجهاز الفني على التوليفة المناسبة من اللاعبين وهي مزيج من لاعبي الخبرة والشباب والتي نجحت في تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين من المسابقة وقبلها في الدوري على حساب النصر الأمر الذي ادى الى انتعاشة في صفوف الفريق وزاد من آماله في المنافسة على اللقب.

ويعول المدرب محمد ابراهيم على خبرة علي مقصيد وحسين الموسوي ومحمد فريح والعاجي إبراهيما كيتا والأردني محمود المرضي والنيجيري بوبي كلمنت وحيوية الشباب علي خلف وبدر طارق وعبدالمحسن التركماني.

وفي المقابل، يأمل الشباب، الذي تلقي دعما معنويا من ادارة النادي، في تجاوز عقبة الأخضر. ويخوض الفريق المباراة قادما من انتصار كبير على الفحيحيل 5-1، ويعول المدرب خالد الزنكي على مجموعة متجانسة من لاعبي الخبرة والشباب بقيادة مسعود فريدون وإبراهيم العازمي والمحترفون جوراثيل وروبيرتو ليما وعيسى باه.

الكويت لعبور الفحيحيل

وفي اللقاء الذي يجمع فريقي الكويت والفحيحيل تبدو حظوظ «الابيض» اوفر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي نظرا للفوارق البدنية والمهارية بين لاعبي الفريقين.

وتضم «الكتيبة البيضاء» نخبة مميزة من اللاعبين بقيادة حسين حاكم وفهد العنزي والعاجي جمعة سعيد والسيراليوني محمد كمارا والسوري حميد درويش «ميدو» والبرازيلي باتريك فابيانو.

وفي المقابل يدرك الجهاز الفني للفحيحيل بقيادة الاسباني ميغيل ان الخسارة تعني الخروج المبكر من المسابقة الامر الذي يمنح اللاعبين دافعا لتحقيق نتيجة ايجابية أملا في استعادة الثقة للفريق الأحمر.

اليرموك والتمسك بالأمل

وعلى ستاد العصيمي، يسعى اليرموك الى استعادة توازنه على حساب الصليبخات بعد الخسارة امام العربي الجولة الماضية، ويدرك الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي جانسينيز داسيلفا ان التعثر اليوم ربما يكلفه الخروج من المسابقة، وهو يعول على مجموعة متجانسة من لاعبي الخبرة والشباب يتقدمهم احمد هاني ومهند الأنصاري ويوسف نجف والتونسي وسام الادريسي، وفي المقابل تعتبر المباراة فرصة مواتية للصليبخات لترتيب أوراقه بعد ان فقد الفريق الحافز في الاستمرار بالمنافسة.

جعفر ومحمود والحداد يديرون لقاءات اليوم

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة العربي والشباب إلى الحكم جاسم جعفر ويعاونه حمود السهلي وسعود السمحان والحكم الرابع هاشم الرفاعي، فيما سيتولى الحكم علي محمود إدارة مواجهة الكويت والفحيحيل ويساعده ياسر احمد ومحمد الحسينان والحكم الرابع فهد السهيل، في حين يقود لقاء اليرموك والصليبخات الحكم حسين الحداد، ويعاونه علي كرم وعبدالله الهندال، وخالد الجنيدي حكما رابعا.