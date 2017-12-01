يحيى حميدان

وصل الى البلاد فجر امس المحترف المالي محمد كيتا للدخول في تجربة مع فريق الكرة بنادي التضامن في الأيام المقبلة للوقوف على مستواه وتحديد إمكانية التعاقد معه من عدمها قبل فترة الانتقالات الشتوية المقررة في شهر يناير.

وحضر الى المطار مدير الفريق محمد العدواني الذي استقبل كيتا، على أن يدخل اللاعب في التدريبات بصفة عادية ومتابعته من قبل المدرب الصربي رادي.

وتخلى التضامن عن جميع محترفيه البرازيليين خلال الفترة الماضية وأبقى فقط على الأردني فادي عوض.

ومن المتوقع وصول عدد من اللاعبين الأفارقة خلال الأيام المقبلة للخضوع للتجربة ايضا.