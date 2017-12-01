مبارك الخالدي

شهدت المباراة التي جمعت الجهراء والقادسية للناشئين تحت 17 سنة مساء الاول من امس اصابات مؤثرة للاعبي الجهراء خالد يوسف وفهد شلال، حيث تعرض الاول الى كسر في الكتف استلزم دخوله مستشفى الرازي لإجراء عملية جراحية استمرت حتى صباح يوم امس، فيما تعرض شلال الى خلع في الكتف وأجريت له الاسعافات اللازمة قبل السماح له بالخروج.

وقام اداري فريق الجهراء نواف الرميح بإسعاف المصابين في سيارته الخاصة نظرا لغياب سيارة الاسعاف.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل 2-2، وحافظ معها الجهراء على صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما تراجع القادسية الى المركز الخامس بـ 8 نقاط.

واستفاد الكويت الذي لم يشارك في مباريات الجولة لينفرد في المركز الثالث (9 نقاط). وفي النتائج الاخرى، فاز كاظمة على برقان 6-0، ليرتقي الى المركز الثاني (9 نقاط)، وظل الخاسر في المركز الاخير.

وتمكن النصر من الفوز على الفحيحيل 4-2، ليرتقي الى المركز الرابع (9 نقاط)، وحافظ العربي على آماله في المنافسة بعد الفوز على الساحل 3-1، ليرتقي الى النقطة (7) في المركز السادس، ونجح التضامن في الفوز على الشباب 3-0، والصليبخات على خيطان 1-0، فيما تعادل السالمية مع اليرموك 1-1.