أكد أمين سر اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة هيثم بارون ان لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين تعمل على تجهيز جدول مباريات الدوري الممتاز، وكذلك الدرجة الاولى قبل إرسالها الى الأندية في الاسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأشار بارون الى ان الاتحاد استحدث بطولة درع الاتحاد لتقام خلال فترة التوقف بين الدور التمهيدي للدوري وإقامة دوري الدرجتين، وذلك لرفع المستوى الفني للمباريات عبر إضافة بطولة ثالثة معتمدة وتدخل ضمن نقاط كأس التفوق العام للعبة الى جانب الدوري والكأس.

وبين ان أعضاء الاتحاد يبذلون جهودا كبيرة في تنظيم البطولات المحلية والتجهيز لها ومتابعتها بأفضل شكل للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وهذا ينبع من حرصهم على الارتقاء باللعبة وتطوير الفرق المحلية.

وكشف بارون عن قيام الاتحاد بتوزيع 20 كرة لكل ناد من الأندية الـ 12 المشاركة في نشاط الاتحاد وبميزانية قدرت بـ 3500 دينار، وهذا يأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم الأندية وتخفيف الأعباء المالية عنها. وعلى صعيد آخر، اختتمت مساء اول من امس مباريات الدور التمهيدي لبطولة الدوري بفوز الكويت على التضامن 87-38 في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، ليحقق «الابيض» الفوز في جميع مبارياته.

وتربع الكويت على صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة من 10 انتصارات دون اي هزيمة، فيما جاء القادسية ثانيا بـ 19 نقطة وكاظمة ثالثا (18 نقطة) والجهراء رابعا (17 نقطة) والنصر خامسا (16 نقطة)، والعربي سادسا 15 نقطة، وتأهلت الفرق الستة الى دوري الدرجة الممتازة فيما بقيت فرق الساحل والصليبخات واليرموك والشباب والتضامن في دوري الدرجة الاولى.