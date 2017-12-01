يعقوب العوضي

فاز الشباب على اليرموك بنتيجة 32-23 في اللقاء الذي دار بينهما مساء اول من امس في صالة الشهيد فهد الاحمد ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدمج لكرة اليد، رافعا رصيده الى 4 نقاط بمشواره في البطولة، ليبقي اليرموك على رصيده السابق نقطتين.

وخسر الفريقان فرصتهما في التأهل الى الدوري الممتاز، ولم يظهر الفريقان بالمستوى المأمول منذ انطلاق البطولة، حيث افتقدا النتائج الإيجابية، ويتضح جليا حاجة الفريقين الى الدماء الجديدة والقوة الضاربة في الخط الخلفي، ورغم أن سوق الانتقالات في كرة اليد قريب ومفتوح فإن استغلاله بالصورة المطلوبة مستبعد جدا خصوصا مع خطف الأندية للمواهب الشابة واللاعبين السوبر، وعليه فإن إشراك المحترف الأجنبي مطلب لدعم الفرق المحلية، ومن المتعارف عليه ان المحترف الاجنبي لا يكلف مبالغ مالية طائلة كتلك التي في كرة القدم، لذا فإن فتح باب دخول المحترف ضرورة ملحة للنهوض بالفرق التي تراجعت فنيا على مدار المواسم الماضية والأمثلة عليها كثيرة.