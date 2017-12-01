يشارك متسابق السيارات سالم الظفيري في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الإمارات للراليات 2017 والتي ستقام اليوم في الفجيرة.

ووصل فريق نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات النارية إلى الفجيرة للبدء في تمارين المتسابقين والفحص الفني للسيارات قبل بدء الجولة الأخيرة من الرالي.

وقال رئيس الوفد ومدير لعبة الراليات في النادي مشاري السبتي عقب وصول الفريق،ان المتسابق سالم الظفيري لديه فرصة كبيرة للفوز بالسباق لما لديه من خبرة وطموح كبير الى رفع علم الكويت بهذه المسابقة الهامة.

وأضاف ان بطولة الإمارات للراليات تعد من أرقى السباقات التي تقام في منطقة الخليج العربي، مشددا على ان الفريق الكويتي سيظهر أفضل ما لديه لتحقيق أعلى النتائج والفوز بأحد المراكز الأولى في الرالي «ولنا الفخر في أن نرفع علم وطننا الغالي بمثل هذه المحافل الرياضية المتميزة».