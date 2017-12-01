في إطار جهوده المتواصلة في دعم ورعاية الأنشطة الرياضية والفعاليات والبرامج الشبابية الأخرى، قام البنك التجاري الكويتي برعاية البطولة الدولية الرابعة لكرة السلة التي تم تنظيمها من قبل الأكاديمية البريطانية للرياضة بالتعاون مع سفارة رومانيا في الكويت.

وشارك في البطولة 10 فرق من دول مختلفة، حيث شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة خلال المباريات التي أقيمت ضمن هذه البطولة لتتويج الفريق الفائز بالكأس لعام 2017.

وأقيمت البطولة بالمدرسة البريطانية في الكويت بمنطقة سلوى، وكان البنك حاضرا من خلال جناح أقيم لترويج وعرض حساب النجمة والبطاقات ذات الشعار المشترك بين البنك التجاري والخطوط الجوية البريطانية.

هذا، وشهدت البطولة حضورا لافتا من قبل مشجعي كرة السلة الذين حضروا لتشجيع فرقهم على مدار منافسات البطولة، حيث تم تعريفهم بالحملة الحالية التي تم إطلاقها تحت اسم «ضاعف نقاط أفيوس الترحيبية» والمتعلقة بالبطاقات ذات الشعار المشترك بين البنك التجاري والخطوط الجوية البريطانية.

في هذا الإطار، قام فريق التسويق بالبنك بتعريف زائري جناح البنك بالمكافآت التي يتم منحها لحاملي البطاقات ذات الشعار المشترك بين البنك التجاري والخطوط الجوية البريطانية المصدرة خلال الفترة من 1 نوفمبر الماضي حتى 31 الجاري، حيث تتيح هذه الحملة للعملاء فرصة مضاعفة نقاط المكافآت «أفيوس» المجانية المقدمة كهدية ترحيبية عند إصدار البطاقة عبر إنفاق مبلغ محدد مسبقا من البنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد إصدار البطاقة وقد يعادل إجمالي نقاط المكافآت «أفيوس» تكلفة رحلة جوية ذهابا وعودة من الكويت إلى لندن (غير شاملة الضرائب والرسوم).

بالإضافة إلى ذلك، تم تعريف زائري جناح التجاري بالمزايا والسحوبات المتعلقة بحساب النجمة والذي يقدم أعلى سحب يومي في الكويت بجائزة يومية تصل قيمتها إلى 7000 دينار إلى جانب السحوبات ربع السنوية التي تبدأ قيمتها من 100000 دينار حتى 250000 دينار.

وفي نهاية البطولة حصل البنك على درع تذكارية تقديرا لجهوده باعتباره أحد رعاة هذه البطولة، حيث تسلم الدرع رامي مقداد المدير التنفيذي في إدارة التسويق والبحوث بالبنك الكويتي.