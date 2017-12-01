يعقوب العوضي

تشهد ميادين «بيت العرب» في مركز الجواد العربي، منافسات اليوم الثاني من بطولة الكويت الوطنية لجمال الخيل بنسختها السادسة منافسات فئة الأمهر من عمر سنة في الساعة 1:00، ظهرا والمهرات بعمر السنتين ويليها بنهاية اليوم منافسات الأمهر بعمر السنتين.

وتختتم منافسات البطولة السادسة على ميدان عرض الخيل بمركز الجواد العربي (بيت العرب) مقر اقامة البطولة تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اذ ستقام منافسات الامهر والمهرات بعمر ٣ سنوات ويليها الأفراس.

وقبل الختام في الفترة المسائية ستقام البطولات النهائية لتحديد ابطال الفئات المختلفة.

وتقام البطولة بمشاركة ٣٧٤ جوادا بزيادة مضاعفة عن البطولات الماضية ما جعل توسعة المنافسة الزمنية الى فترة تتراوح ما بين اليومين الى ثلاثة ايام بغرض اعطاء المنافسين فرصا متساوية، كما سيتم تطبيق نظام الإلغاء لأقل درجة وأعلى درجة من درجات التحكيم لضمان جودة تقييم الخيل المشاركة.

وجاء ذلك بعد دراسة عميقة دقيقة لوضع البطولة وتشهد منافسات جمال الخيل ارتفاعا كبيرا في المنافسات من بطولة الى اخرى وإقبالا كبيرا من دول مختلفة وزيادة ايام المنافسة خير دليل.

ونجح بيت العرب المربط الرسمي للكويت والتابع للديوان الأميري في احتواء البطولات الماضية بوجود الدعم المادي والمعنوي والرعاية المناسبة لفعاليات البطولة.