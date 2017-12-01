تحت رعاية رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي، ينظم نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية اليوم الجمعة ولمدة يومين البطولة الأولى لرماية السبورتنج المفتوحة بمشاركة رماة وأعضاء النادي ومجتازي دورة الأمن والسلامة بالنادي.

وحددت اللجنة الفنية بنادي الرماية اليوم موعدا لانطلاق التدريبات الرسمية للبطولة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا على ميادين رماية السبورتنج على أن تقام المسابقات النهائية يوم السبت المقبل.

ويحرص مجلس إدارة نادي الرماية على تنظيم مثل هذه البطولات سنويا، حيث إنها تفتح المجال لعدد كبير من الرماة الهواة ورماة المنتخبات وأعضاء النادي للمشاركة والمنافسة ورياضة السبورتنج من ألعاب الرماية التي تلقى إقبالا كبيرا من الشباب الكويتي، وتتم الرماية على الأهداف التشبيهية المختلفة.

ويهدف النادي إلى إتاحة الفرصة للشباب الكويتي لممارسة هذه الرياضة المميزة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، حيث حرص مجلس الإدارة على إنشاء ميادين خاصة برماية السبورتنج داخل مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية وتوفير كل المعدات والتجهيزات لها وتوفير الكادر الفني والإداري لهذه النوعية من الرماية.

الجدير بالذكر أن رماية السبورتنج تخضع لقوانين الاتحاد الدولي لرماية السبورتنج FITASC وأن النادي حرص على تكوين فريق علي مستوى عال يشارك ضمن المسابقات الدولية لاتحاد رماية السبورتنج يستطيع أن يرفع راية الكويت في المحافل الدولية وتعد هذه البطولة فرصة سانحة لاكتشاف مواهب جديدة تكون قادرة على حمل راية الكويت في البطولات الدولية لرماية السبورتنج.

وحددت اللجنة الفنية العليا الساعة الرابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل لإقامة حفل ختام البطولة وتوزيع الكؤوس والميداليات على الرماة الفائزين في ميدان السبورتنج.