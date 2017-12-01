ناصر العنزي

تترقب الأوساط الرياضية جميعها، أندية ولاعبين ومدربين وجماهير وإعلاما، الجلسة الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد غد الأحد لإقرار القانون الرياضي الجديد والتصويت عليه لرفع الإيقاف الدولي المطبق على كرتنا، وخرجت تصريحات مليئة بالتفاؤل من الجانبين الحكومي والنيابي، حيث قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن كل المؤشرات تشير إلى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزرق الغانم أن جلسة الأحد المقبل ستكون مخصصة لمناقشة القانون الجديد للرياضة المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتصويت عليه، واصفا الإيقاف الرياضي المفروض دوليا بأنه ظالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أوقف مشاركة منتخباتنا الوطنية منذ سنتين بحجة التدخل الحكومي وحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، واشترط تعديل القوانين المخالفة للنظم المتبعة في الاتحاد الدولي وسحب القضايا المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة على «فيفا» وإرجاع الاتحاد السابق كي يتم رفع الإيقاف، واختلفت الرؤى بين الطرفين الاتحاد الدولي والجانب الحكومي، حيث يؤكد الثاني أن قوانين الكويت تتوافق مع الاتحادات الدولية وأن الإيقاف كان بسبب شكاوى، فيما يؤكد الاتحاد الدولي على شرعية الاتحاد المنحل من خلال كتب رسمية موجهة إلى سكرتير الاتحاد سهو السهو.

بعد الدعوة الى جلسة نيابية خاصة بالرياضة الأحد المقبل، استبشر المتابعون في الكويت خيرا لعل وعسى ان تنتهي هذه الأزمة الصعبة التي حرمت الأزرق من مشاركات خارجية أهمها تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا، وزاد تفاؤلهم بعد تصريح الوزير الروضان بأن الخطوات المشتركة تتجه نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، ولمسنا تجاوبا كبيرا جدا من الاتحاد الدولي. وأوضح أن جلسة الأحد ستكون لإقرار القانون الجديد ومن ثم نمضي في إجراءات رفع الإيقاف.

في الجانب الآخر، والمتمثل في أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد المتواجد في الخارج لأسباب صحية، يرون أن رفع الإيقاف يتطلب عودتهم مرة أخرى وإلغاء قرار الحل استنادا إلى كتب رسمية من الاتحاد الدولي يعترف بأحقيتهم في الاتحاد.

الجماهير وكل محب للأزرق يترقبون الجلسة المقبلة بتفاؤل كبير من أجل استكمال خطوات رفع الإيقاف ويهمهم مشاهدة منتخب بلادهم يعود للمشاركة في البطولات الخارجية، ويمنون النفس أن تكون أول مشاركة للأزرق في «خليجي 23» بقطر بعد الأنباء المفرحة عن استضافة الكويت قمة دول مجلس التعاون الثلاثاء المقبل في بوادر انفراجة للأزمة الخليجية بإذن الله.

معرفي: المهم نجاح القانون

مبارك الخالدي

عبّر نائب رئيس النادي العربي عبدالرزاق معرفي عن تفاؤله في التصويت على القانون الجديد للرياضة الاحد المقبل والتحضير لدخول مرحلة جديدة للرياضة الكويتية.

وقال معرفي لـ«الأنباء»: لدي ثقة في التصويت على القانون، ولكن الامر الاكثر اهمية هو نجاح الحكومة في التنفيذ والتطبيق فبحسب الخبرة هناك الكثير من القوانين التي تم وضعها او التعديل عليها واجهت عوائق وصعوبات اثناء التنفيذ ما ادى الى وقف العمل بها او تعديلها مجددا وهذا ما ادى الى التعطيل والتصادم.

واضاف: نأمل ان تكون الامور ميسرة وممهدة في الجانب التنفيذي وبحسب اطلاعي على القانون الجديد، فالمستثمر يحتاج الاستقرار والدعم والمساندة الحكومية، كما ان التعديلات اجيزت من جانب اللجنة الأولمبية الدولية و«فيفا» ما يشير الى ان الامور تتجه الى الانفراج القريب بدعم الاشقاء في قطر والسعودية.

موافقة دولية على القانون الجديد

مبارك الخالدي

علمت «الأنباء» ان الجهات المعنية في البلاد قد تلقت موافقة مبدئية من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على القانون الجديد.

وأفاد مصدر بأن الاولمبية الدولية و«فيفا» تواصلا مع الجانب الكويتي ممثلا بوزير الدولة لشؤون الشباب ووزير التجارة خالد الروضان، حيث تلقت الأولمبية الدولية نسخة مترجمة من القانون قبل اسابيع وبعد الاطلاع عليه قامت بالتأشير على بعض المواد والبنود، اذ تم تعديلها من الجانب الكويتي، قبل ان تتلقى الجهات الدولية المسودة بشكلها النهائي وتم اعتمادها.

بوسكندر: متفائلون برفع الإيقاف

يحيى حميدان

قال امين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر إنه فوجئ بالأخبار التي تداولت اول من امس عن رغبة مجلس الأمة في عقد جلسة طارئة لتعديل قانون الرياضة وذلك لعدة اسباب منها استقالة الحكومة والأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

وأضاف في حديث مع «الأنباء» أنه لا يعلم شيئا عن صحة الاجراءات من عدمها ولكنه يتمنى ان تكون صحيحة وتساهم في انهاء الأزمة الرياضية.

وبين بوسكندر أنه متفائل بإقرار القانون واعتماده لاحقا من الهيئات الرياضية الدولية وذلك حسب معلوماته بعد التواصل الذي تم بين الحكومة والأشقاء في الخليج الذين نقدر جهودهم وندعمها.