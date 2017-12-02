يحيى حميدان

قال مدرب فريق كرة السلة بنادي الصليبخات فهد برجس ان فريقه لن يركز كثيرا على مباريات بطولة درع الاتحاد، وهي بطولة جديدة وتدخل ضمن نقاط كأس التفوق العام، ولكن التركيز سيكون أكثر على خوض دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق في فبراير المقبل.

وأضاف برجس في حديث مع «الأنباء» أن الصليبخات لا يمتلك الوفرة العددية من ناحية اللاعبين والفريق عانى خلال منافسات الدور التمهيدي لبطولة الدوري من إصابة عدد من اللاعبين المؤثرين وهو ما تسبب في تراجع النتائج لاسيما في مواجهتي الجهراء والعربي.

وبين برجس انه في حال غامر بالتركيز على درع الاتحاد فإنه من الممكن تعرض اللاعبين للإصابات وهو ما سيجعلنا نعاني كثيرا، مشيرا الى أنه لا يرغب في تواجد أي لاعب مصاب في القائمة التي ستغادر للمعسكر الخارجي المقرر إقامته أواخر شهر يناير المقبل عقب الانتهاء من البطولة الجديدة.

وأشار برجس الى ان مجلس الإدارة سعيد بالنتائج التي حققها الصليبخات في المباريات العشر التي خاضها في الدوري التمهيدي لبطولة الدوري وحلوله في المركز الثامن بعد ان كان الفريق في المراكز المتأخرة دائما في المواسم الأخيرة، وعليه قرر مسؤولو النادي إقامة معسكر تدريبي آخر وسيتم اختيار وجهته في الاجتماع الذي سيعقد اليوم.

وأوضح مدرب الصليبخات ان فريقه يعاني حاليا من إصابة 4 لاعبين مؤثرين، وهم: يحيى كليب، نواف صلاح، عادل السالم، ويوسف السليم والذي من المتوقع أن يدخل التدريبات والمباريات في الأيام القليلة المقبلة.