عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في برقان محمد دهيليس ان فريقه استغل فترة الراحة في بطولة كأس سمو ولي العهد بخوض مواجهة ودية أمام فريق وزارة الدفاع أول من أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، مشيرا إلى أن برقان سيواجه الكويت وديا غدا استعدادا لمواجهة الفحيحيل الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بكأس سمو ولي العهد، لافتا إلى أن الأمل في بلوغ الدور نصف النهائي مازال موجودا حيث يستطيع الفريق الوصول للنقطة الـ 13 والاعتماد على تعثر باقي الفرق فيما بينها لذلك سنلعب من أجل ذلك الأمل حتى المباراة الأخيرة.

وأضاف دهيليس: المنافسة مازالت موجودة ومتاحة لمعظم الفرق بشكل كبير، إلا من لم يتحصل على أي نقطة وخاض 3 مواجهات فإنه سيكون تقريبا خارج الحسابات، مشيرا إلى أن برقان لم يظهر بمستواه أمام الكويت في الجولة الثانية والتي خسرها برباعية بسبب غياب وإصابة معظم اللاعبين المؤثرين.

وأشار دهيليس إلى أن فترة التوقف بين بطولة دوري الدرجة الأولى وانطلاقة كأس ولي العهد رغم تواجد بطولة كأس الاتحاد أثرت على الفريق بشكل عام حيث غادر المحترفون في إجازات خاصة ونفس الحال ينطبق على اللاعبين المحليين لذلك كانت العودة صعبة لنفس الرتم قبل فترة الراحة ما تسبب في تراجع المستوى، مبينا أن الفريق عانى من إصابة 6 لاعبين وكذلك مشاركة البعض الآخر في مباريات مع فرقهم في دوري الوزارات.

إصابات كثيرة

وبين دهيليس أن فريقه لا يشارك من أجل المشاركة فقط بل يريد تقديم مستوى مميز ومتطور كالذي ظهر عليه في دوري الدرجة الأولى لذلك طموحنا في كل بطولة هو الوصول الى الأدوار المتقدمة فيه مهما كانت قوة المنافسين لأننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وأوضح أن هناك عددا من اللاعبين تتم معالجتهم في الوقت الحالي ومن بينهم 3 لاعبين من الصعب مشاركتهم في المباراة المقبلة أمام الفحيحيل بسبب عدم تعافيهم وهم: محمد الظفيري وتركي المطيري والمحترف من أفريقيا الوسطى ديغالو.

راض عن المحترفين

وأكد دهيليس أنه راض تماما عن الثلاثي المحترف الموجود في الفريق وهم يقومون بدورهم على أكمل وجه، مشيرا إلى ان هناك رغبة في التعاقد مع محترف رابع آسيوي لكن ظرف النادي ماديا في الوقت الحالي قد لا يسمح بهذا التعاقد والذي قد نعوضه بلاعبين محليين.