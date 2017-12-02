تعادل الصليبخات واليرموك

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم - أحمد السلامي

واصل العربي تصدره للمجموعة الأولى لكأس سمو ولي العهد ورفع وصيده الى «٩» نقاط بعد ان حول خسارته بهدفين من الشباب إلى فوز بأربعة وبقي الثاني على نقاطه الـ «٤»، وسجل للخاسر اولا ابراهيم العازمي «٨» وروبيرتو ليما «١٣» وسجل للأخضر النيحيري كليمينت «٤٤» وعلى مقصيد «٤٦» وحسين الموسوي «٧٢» ومشاري الكندري «٧٤»، وتوضح النتيجة تفوق الاخضر في الشوط الثاني وتمكن من قلب النتيجة لصالحة مستغلا الاخطاء الدفاعية عند الخصم، كما ان اللاعبين احسنوا في التعامل مع الفرص وخرجوا محققين الفوز، ولم يحافظ الشباب على تقدمه بهدفين بسبب نقص الخبرة لكن اللاعبين قدموا مستوى جيدا في الشوط الاول.

وفي السياق ذاته، أطلق الحكم علي محمود صافرة نهاية لقاء الكويت والفحيحيل بعد اقل من 3 دقايق من انطلاقتها واعتبار الفحيحيل خاسرا 3-0 اثر خروج احد لاعبي الفحيحيل السبعة المتواجدين في ارضية الملعب ليصبح اجمالي العدد 6 لاعبين، حيث كانت تشير النتيجة لتقدم الأبيض بهدف دون رد سجله فهد العنزي بعد مرور دقيقتين، وبهذا الكويت وصل الأبيض للنقطة السادسة، فيما بقى الفحيحيل دون رصيد من النقاط.

وكانت الإصابات قد عصفت بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل وجاءت مغايرة لما كانت تتطلع إليه إدارة جهاز الكرة والتي وضعت آمالا كبرى على بناء الفريق وتطويره وجعله في طليعة الفرق المتنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى وحققت جزءا من مبتغاها بتصدر الدوري في الجولات السابقة وهو الأمر الذي دفع رئيس النادي حمد الدبوس إلى استمرار دعمه في تهيئة جميع الظروف المناسبة لتمكين الفريق من الصعود إلى الدوري الممتاز.

الفحيحيل بدأ موسمه بصورة إيجابية، حيث تمكن من الفوز في 4 مباريات على فرق برقان والشباب والساحل والصليبخات فيما تعادل بمباراة واحدة أمام خيطان وخسر من اليرموك وذلك خلال منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى.

ويعاني الفحيحيل اليوم بشكل رسمي من افتقاده إلى خدمات جملة من اللاعبين المؤثرين وفي مقدمتهم علي الخياط وعباس القلاف ومحمد جاسم وشهاب كنكوني ومحمد العنزي إضافة إلى المحترف الليبي معتز المهدي وهو ما يعني انتهاء موسم الفحيحيل في بدايته.

وقامت الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية بالاستغناء عن خدمات كل المحترفين الذين تم التعاقد معهم بداية الموسم الجاري وذلك عقب توقف بطولة الدوري لعدم ارتقائهم إلى المستوى الفني المطلوب، وقد تم فسخ عقودهم بالتراضي، حيث تم التنسيق مع عدد من المتعهدين للتعاقد مع محترفين جدد لتدعيم خطوط الفريق خلال الفترة المقبلة.

تعادل سلبي لليرموك مع الصليبخات وعلى ستاد ناصر العصيمي، تعادل اليرموك مع الصليبخات سلبا، وبهذا التعادل ارتفع رصيد اليرامكة للنقطة الرابعة، بينما تحصل الصليبخات على النقطة الأولى له في المجموعة.