ناصر العنزي

الكل يبحث عن الصدارة في المجموعة الثانية لكأس ولي العهد اليوم، وكل فريق يتنظر تعثر الآخر ليأخذ مكانه في الطريق نحو خطف بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي، الجهراء المتصدر (٦ نقاط) يبحث عن تعزيز صدارته أمام كاظمة (٣ نقاط) على ستاد جابر الدولي، والقادسية (٤ نقاط) يلتقي التضامن (٣ نقاط) على ستاد الصداقة والسلام، وعلى ملعب محمد الحمد يتواجه السالمية (٤ نقاط) مع النصر (٣ نقاط) ويتقابل الساحل مع خيطان على ملعب التضامن ورصيدهما خال من النقاط بعد جولتين.

«متصدرين»

يلعب الجهراء اليوم وشعاره «متصدرين» بعد فوزين مستحقين على التضامن وخيطان لكنه حتى الآن لم يقابل فريقا مرشحا، لذلك ستكون مباراته مع كاظمة ليست كسابقتيها وعليه ان يبرهن على أحقيته في الصدارة ولو حقق الفوز اليوم فسيقطع مشوارا لا بأس به نحو المنافسة، ويعتمد المدرب الصربي بوريس بونياك على مجموعة متجانسة من اللاعبين أحسنت في لعبها وعليها ان تثبت ذلك في هذه البطولة، أما كاظمة فقد خسر مباراته الماضية من السالمية بهدف وعليه ان يعوض الخسارة بتحقيق الفوز وإلا فسيجد نفسه في موقف صعب بعد ذلك، ولم يوفق الفريق الكظماوي بمهاجم هداف لذلك فإن كراته تذهب بلا خطورة وبرز منه مشاري العازمي الذي سيغيب للإصابة وعمر الحبيتر.

«جاهزين»

القادسية يواجه التضامن وهو الأقرب للفوز عطفا على أمكانيات ووضع الفريقين، الأصفر شعاره «جاهزين» بعد ان حقق فوزا عريضا على النصر بأربعة أهداف في الجولة الماضية وينتظر تعثر الجهراء كي يصعد للصدارة اذا حقق الفوز اليوم، وتضم صفوف القادسية عناصر جاهزة بقيادة بدر المطوع الذي أحسن بقيادة فريقه ويبحث الأصفر عن تحقيق لقب هذه البطولة لمصالحة جماهيره، أما التضامن فقد خسر من الجهراء وفاز على الساحل وعليه أن يحذر من طلعات خصمه الهجومية.

«متكافئة»

لا تعني خسارة النصر بأربعة من القادسية أنه سيخسر اليوم أيضا فكل فريق معرض لمثل هذه الخسارة حتى لو كان في افضل حالاته ولكن عليه ان يصحح من أخطائه، ويعتمد المدرب الوطني ظاهر العدواني على مجموعة طيبة من اللاعبين مثل محمد خالد واحمد عليان ومشعل فواز وطلال العجمي والمحترف السوري يوسف قلفا، السالمية يمر بحالة فنية مرتفعة بعد فوزه على كاظمة بهدف وقبلها تعادل مع القادسية أي انه في موقع المنافسة ويبحث عن الفوز اليوم بانتظار تعثر الجهراء والقادسية كي يصعد للصدارة، والمدرب عبدالعزيز حمادة تمكن مع لاعبيه في الحفاظ على توازن الفريق وتحقيق نتائج طيبة، ويمكن للسالمية ان يتأهل منافسا على اللقب إذا حافظ على ما قدمه حتى الآن، وفي مباراة الساحل وخيطان فكلاهما خسر مباراتيه السابقتين ويبحث عن الهروب من مؤخرة المجموعة.