يعقوب العوضي

يسدل الستار اليوم على بطولة جمال الخيل ضمن مهرجان الكويت الوطني للجواد العربي تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمشاركة 374 جوادا عربيا أصيلا اي بضعف عدد المشاركين في البطولات والمهرجانات السابقة.

وانطلق المهرجان امس الأول على ميدان بيت العرب المربط الرسمي للكويت.

وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة المنظمة للمهرجان ناصر الغيث انه نظرا للمشاركة الكبيرة في المهرجان فإن اللجنة رأت اقامتها على ثلاثة ايام خاصة في ظل التنافس الكبير الذي تشهده مرحلة التصفيات والتي يتأهل منها اصحاب المركزين الأول والثاني.

وتابع الغيث: تخضع البطولة لإشراف (ايكاهو) الهيئة الأوروبية لمنافسات جمال الخيل العربي الأصيل كما يتواجد اعضاء وحكام لجنة الانضباط الدولية في المنافسة.

وأشاد بالمشاركة الواسعة من المربين الكويتيين المشاركين في المهرجان وتعاونهم مع اللجنة المنظمة وحرصهم على اقتناء أفضل سلالات الخيل العربية ما أضفى أجواء تنافسية في كل البطولات التي ينظمها (بيت العرب) في هذه الرياضة العربية الأصيلة، مثمنا رعاية سمو ولي العهد للمهرجان التي تؤكد حرص سموه على دعم هذا التراث العربي الأصيل.