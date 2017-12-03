مبارك الخالدي

تنطلق في الساعة السابعة مساء اليوم مباريات الجولة العاشرة لدوري الشباب (تحت ١٩ سنة) لكرة القدم بإقامة 7 مباريات، ومن المتوقع ان تشهد مواجهات فرق المقدمة الكثير من الإثارة والندية، اذ يحل المتصدر القادسية (٢٧ نقطة) ضيفا ثقيلا على التضامن (١٦)، وفي نفس التوقيت يصطدم الكويت في المركز الثاني (٢٤) مع النصر في المركز الثالث (٢٢) على ستاد ناصر العصيمي بخيطان.

وفي بقية المباريات، يتطلع الساحل (١٩) لمواصلة تقدمه عندما يستضيف الشباب (نقطة واحدة)، وعلى ستاد ثامر، يلتقي السالمية (١٣) مع الفحيحيل (٦)، ويشهد ستاد الصداقة والسلام مواجهة مثيرة بين اليرموك (١٣) وكاظمة (١٢)، كما يلتقي العربي (١٢) مع الصليبخات (٣) على ستاد محمد الحمد، ويستقبل الجهراء (١٠) فريق خيطان (٣).