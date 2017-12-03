يحيى حميدان

تبدأ مساء اليوم منافسات بطولة درع الاتحاد لكرة السلة عبر اقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى، حيث يلتقي الشباب مع النصر في الساعة السادسة، ويعقبها لقاء آخر يجمع بين الكويت واليرموك في الـ 8 وذلك في صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة.

وقامت اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد اللعبة باستحداث هذه البطولة وادراجها ضمن نقاط كأس التفوق العام، لتكون المسابقة الثالثة في البطولات المحلية الى جانب الدوري والكأس.

وقسمت الفرق المشاركة الى مجموعتين، إذ وقع في الأولى فرق الشباب والنصر والكويت واليرموك والساحل وكاظمة، فيما جاء بالمجموعة الثانية كل من الجهراء والقادسية والتضامن والصليبخات والعربي.

ويقضي نظام البطولة بخوض الفرق الدور التمهيدي بنظام الدوري على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز من كل مباراة الى الدور نصف النهائي وكذلك الأمر حتى المباراة النهائية.

وتبدو حظوظ الكويت وكاظمة الاعلى لحجز المركزين الاول والثاني، وترك الفرق الاربعة الاخرى تتنافس على المركزين الثالث والرابع المؤهلين الى الدور ربع النهائي.

وفي مباراتي اليوم، سيكون الكويت مرشحا لتجاوز اليرموك دون مشاكل نظرا لما يمتلكه من لاعبين على مستوى عال يتقدمهم عبدالله الشمري وحسين الخباز وراشد رياض، فيما يبدو الشباب مطالبا بمضاعفة جهوده اذا ما اراد التغلب على النصر الذي يعتبر أفضل حالا من منافسه عقب حجزه مقعدا في الدوري الممتاز بعد ختام الدور التمهيدي الاسبوع الماضي.