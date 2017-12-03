أعرب أمين صندوق جمعية الرياضيين والمتحدث الرسمي نواف جديان البغيلي عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن طلب جلسة لتعديل القوانين الرياضية اليوم والتي قد تساهم برفع الإيقاف المفروض على الرياضة الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية والتي طال أمدها لأكثر من سنتين.

وأشاد البغيلي بالدور الكبير الذي قام به وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان طوال الفترة الماضية من أجل إنهاء تلك الأزمة التي تضرر منها الشباب الرياضي بعدم قدرته على المشاركة في المحافل الدولية ورفع علم الكويت.

وأكد البغيلي ان جمعية الرياضيين ستقف خلف أي خطوة يتخذها مجلس الأمة بالتوافق مع الحكومة من أجل رفع الإيقاف وانها ستدعم الشباب الرياضي بكل ما لديها حتى تعود الرياضة لسابق عهدها، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية لديهم الثقة الكبيرة بأعضاء مجلس الأمة بإيجاد مخرج لتلك الأزمة من خلال دعم أي قانون يسهم في رفع الإيقاف.